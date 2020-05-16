В Крыму с 18 мая отменяют режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Крыму будет отменен 18 мая. Соответствующие изменения в указ главы республики Сергея Аксенова опубликованы на портале регионального правительства.

Также власти планируют расширить список допущенных к работе в период пандемии организаций.

«Первый инкубационный период будет 18 мая, чтобы мы оценили последствия выхода на работу большого числа людей - все предприятия и виды деятельности, которые озвучим в конце заседания приступают к работе с 18 числа», - объяснил Аксенов.

С 17 марта в регионе действует режим повышенной готовности и режим самоизоляции. С 1 мая были сняты ограничения на работу некоторых организаций и предприятий. С 12 мая в регионе введен обязательный масочный режим.

Ранее власти Крыма настояли на обязательном 14-дневном карантине всех приезжающих на полуостров.

На территории Крыма зарегистрировано 245 случаев заболевания. Всего с начала распространения заболевания в нашей стране выявлено 272 043 случаев заболевания, всего умерли 2 537, а выписано 63 166 пациентов.