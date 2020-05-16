20 тысяч анкет и 600 IP-адресов: организатор онлайн-шествия «Бессмертного полка» о выявлении авторов провокации

В процессе подготовки к онлайн-шествию «Бессмертного полка» модераторы выявили порядка 20 тысяч хулиганских анкет и заблокировали примерно 600 IP-адресов, с которых они отправлялись.

«Когда мы готовили онлайн-шествие сразу возникла необходимость проверки этих материалов, потому что было опасение, что выкладывать это просто так в эфир абсолютно неправильно. И наши опасения оказались небеспочвенными, потому что какая-то часть наших соотечественников или граждан России, трудно их конечно такими назвать, попытались выложить эти мерзкие материалы с изображением Гитлера и прочей швали», - рассказал «Звезде» руководитель Исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской.

По его словам, служба безопасности еще до 9 мая обнаружила эти материалы.

«Было принято решение руководством общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" направить эти материалы в Следственный комитет, чтобы правоохранители дали оценку таким действиям», - добавил он.

Уголовные дела были возбуждены по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК - «Реабилитация нацизма», то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса парад Победы на Красной площади и традиционное шествие «Бессмертного полка» не состоялись. По заявлению Владимира Путина, данные мероприятия обязательно пройдут позже, когда ситуация станет безопасной. Общероссийская акция «Бессмертный полк» впервые в истории полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса. Всего было получено порядка трех миллионов заявок на участие в онлайн-шествии.