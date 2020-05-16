В Роскосмосе готовы к переговорам с США по освоению Луны

Роскомос заявил о готовности к переговорам с NASA по освоению Луны. Об этом говорится в заявлении госкорпорации.

«Амбициозные проекты, связанные с освоением Луны, могли бы стать серьезным фактором для взаимодействия России и США в это непростое время», - отметил заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

Он добавил, что за последние годы каналы прямой связи между госкорпорацией и NASA по целому ряду направлений заметно истощились.

«Вместо обсуждения десятков проектов, представляющих взаимный интерес, все сводится либо к доставке астронавтов на Международную космическую станцию в рамках пилотируемой программы, либо к поставке в США российских двигателей РД-180/181», - уточнил он.

Савельев также добавил, что делегацию Роскосмоса официально звали в США для обсуждения широкого круга вопросов, «но в итоге приглашение главы NASA Джима Брайденстайна было отозвано из-за давления сенаторов».