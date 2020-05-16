Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 9 200

За минувшие сутки в России выявлено 9200 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, при этом умерли 119 человек, а выздоровели 4 940.

По-прежнему лидером по числу новых пациентов является Москва - 3 505, но показатель меньше пяти тысяч держится уже четвертый день.

«Число новых случаев COVID-19 за сутки в Подмосковье выросло на 937, в Санкт-Петербурге - на 525», - сообщает оперштаб.

Всего с начала распространения заболевания в нашей стране выявлено 272 043 случаев заболевания, всего умерли 2 537, а выписано 63 166 пациентов.