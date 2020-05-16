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Питерский дрифт: обгонявшая поток легковушка врезалась в ограждение и встала «на дыбы»

Егор Левин
10:38 16.05.2020
Решив обогнать несколько авто сразу, водитель не справился с управлением и попал в жесткое дорожно-транспортное происшествие.
© Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, VK © Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, VK

В Невском районе Санкт-Петербурга произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля. Водитель белой KIA, попытавшись на скорости обогнать остальные авто в потоке, не справился с управлением, столкнулся с ограждением, встал «на дыбы» и упал на бок.

Чудом автомобилист не задел других участников движения. На кадрах, снятых на авторегистратор двигавшегося позади нарушителя водителя, видно, что главный участник ДТП двигался с нарушением скоростного режима и не включая поворотные сигналы. В один из моментов перед ним начало перестроение такси, и водитель KIA, в последний момент вильнув в другую сторону, начал в заносе кружить по дороге. В результате он врезался в ограждение, из-за чего машина встала на нос, а затем упала на бок. Ролик опубликован в социальных сетях.

По данным местного управления ГИБДД РФ, авария произошла около 8 утра. Несмотря на немалые повреждения, водитель не получил серьезных травм, пострадавших или жертв в результате ДТП нет. Виновник происшествия устанавливается.

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