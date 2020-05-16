В Москве вылечились от коронавируса еще 1 470 пациентов

Количество выздоровевших пациентов в Москве от инфекции коронавируса продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки их число составило 1 470 человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 26 032» - сообщила вице-мэр.

Для подтверждения отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. Подчеркивается, что заниматься самолечением ни в коем случае не стоит.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала о том, что в России в течение последних десяти суток не фиксируется значимый рост количества случаев инфицирования коронавирусом.

По последним данным, количество зараженных в России с начала распространения эпидемии в стране составляет 262 тысячи пациентов.