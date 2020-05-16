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Ученые рассказали о появлении диабета у переболевших коронавирусом

Светлана Головина
01:15 16.05.2020
По последним данным, в России было диагностировано 262 843 случаев инфицирования COVID-19.
Ученые рассказали о появлении диабета у переболевших коронавирусом
© Фото: pixabay.com

У переболевших коронавирусом пациентов может появиться диабет спустя несколько лет после заболевания, рассказали исследователи из больницы Тяньцзинь.

Предположение было сделано на основе данных пациентов, перенесших атипичную пневмонию в 2002–2003 годах,у которых диабет появился через 12 лет после выздоровления. 

Помимо этого, у переболевших были обнаружены и другие различные заболевания: повышенная восприимчивость легких к инфекциям, опухоли, сердечно-сосудистые проблемы, нарушение метаболизма глюкозы и липидов.

Данную связь также подтвердили специалисты департамента эндокринологии пекинской больницы Тонгрен, которые заявили, что коронавирусы изменяют работу ангиотензинпревращающего фермента 2 в различных органах.

Фермент представляет собой рецептор и точку входа для некоторых коронавирусов, в числе которых SARS и SARS-CoV-2, и присутствует практически во всех тканях организма человека.

«Больше всего фермента содержится в эндокринной части поджелудочной железы, клетки которой вырабатывают гормон инсулин, регулирующий уровень глюкозы в крови. SARS повреждают эту часть», - пишут «Известия».

В результате исследования, был сделан вывод, что именно по этой причине у некоторых пациентов, которые перенесли коронавирус нового типа, появится острый инсулинозависимый сахарный диабет.

Согласно статистике оперштаба, в России инфицированы COVID-19 262 843 человек, выздоровели - 58 226, скончались - 2 418.

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