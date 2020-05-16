Ученые рассказали о движении северного полюса в сторону России

В ходе исследования положения условной географической точки за последнее десятилетие, ученые пришли к выводу, что Северный магнитный полюс устойчиво движется практически по прямой линии в сторону побережья Сибири.

По словам экспертов университета Лидса в Великобритании и Технического университета в Дании, это связано с изменением вектора движения полюса.

«Обнаруженный в 1831 году в канадской Арктике полюс сперва двигался хаотично со скоростью около 15 километров в год, но затем изменил вектор движения», - говорится в публикации работы.

Помимо этого, исследователи акцентировали внимание и на скорость географической точки, которая с 1990-х годов увеличилась в четыре раза.

По последним данным, в конце 2019 года скорость движения северного магнитного полюса составляет около 50-60 километров в год.



На данный момент он находится в 390 километрах от географического северного полюса.

Ученые объясняют движение условной точки в сторону России «перетягиванием каната» между канадским и сибирским магнитными полями, пишет Nature Geoscience.

«Исторически сложилось, что канадская часть долго преобладала над сибирской, что объясняло сосредоточение полюса в районе Канады», - отметил географ Филипп Ливермор.

Учитывая результаты исследования, эксперты предполагают, что магнитный полюс продолжит движение в сторону побережья Сибири и достигнет его уже в ближайшее десятилетие.