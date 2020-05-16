Трамп похвалился разработкой «супер-пупер-ракеты» в США

Американский лидер указал, что с такими показателями новое оружие превзойдет российские и китайские разработки, которые создают ракету в 5-6 раз быстрее всех существующих.

«Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас», - отметил президент.

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