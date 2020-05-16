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Трамп похвалился разработкой «супер-пупер-ракеты» в США

Анна Берестовая
00:25 16.05.2020
Новое оружие должно стать в 17 раз быстрее самых скоростных ракет, существующих сегодня, уверен американский лидер.
Трамп похвалился разработкой «супер-пупер-ракеты» в США
© Фото: Samuel Corum, Keystone Press Agency, Globallookpress

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на торжественной церемонии представления обновленного флага государственных Космических сил анонсировал разработку нового оружия.

Этим новым вооружением, отвечающим на вызовы мирового рынка, по словам главы США, должна стать «супер-пупер-ракета».

«Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас», - отметил президент.

Трамп указал, что необходимость создания «невероятной» техники для вооруженных сил обусловлена необходимостью, порожденной противниками США.

Американский лидер указал, что с такими показателями новое оружие превзойдет российские и китайские разработки, которые создают ракету в 5-6 раз быстрее всех существующих.

Ранее президент США пригрозил КНР полным прекращением отношений двух стран.

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