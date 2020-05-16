Рынок «Фуд Сити» в Москве возобновил работу после бунта арендаторов

После серьезного конфликта между арендаторами и руководством на территории оптового рынка «Фуд Сити» все прилавки начали работать в штатном режиме. Однако для контроля над ситуацией по-прежнему продолжают дежурить сотрудники полиции.

На месте инцидента, произошедшего в пятницу, 15 мая, побывал корреспондент «Звезды» Владислав Кустов.

Как рассказали в администрации рынка, еще в начале мая 2020 года поступило избыточное количество сезонных фруктов и ягод, и продавцы, не получив в связи с избыточным спросом торговые места, были возмущены

«Предложили дополнительные торговые места, тем самым уладив сложившийся конфликт. Слухи о том, что администрация повысила аренду - не соответствуют действительности», - заявил руководитель департамента стратегического развития агрокластера «Фуд Сити» Сергей Журавлев.

В тоже время, сами торговцы на контакт не идут и не рассказывают о причинах митинга. Однако, как рассказал анонимно один из продавцов, люди избегают общения с прессой, так как не хотят неких проблем.