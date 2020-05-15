Кишечная палочка и сальмонелла: что обнаружило Роскачество в пельменях

В пельменях семи торговых марок во всей продукции обнаружена кишечная палочка, сказано в сообщении Роскачества.

«Если по результатам прошлогодних испытаний из семи исследованных (марок. - Прим. ред.) сейчас рейтинг обнулился только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов, то сейчас нарушения были выявлены во всех семи», - сказано в пресс-релизе.

Во всех товарах эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку, а в одной из торговых марок - еще и палочки сальмонеллы. Также были выявлены несоответствия заявленной в маркировке информации - в реальности оказалось меньше белка, чем было указано на упаковке.

В ведомстве посоветовали при приготовлении пельменей варить их не менее 10 минут, чтобы обезопасить себя от возможного отравления.

Ранее Роскачество нашло в нескольких торговых марках картофельных и свекольных чипсов опасные вещества, такие как кадмий и мышьяк. Однако ни в одном из образцов эксперты не выявили бактерии группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, дрожжей и плесени.