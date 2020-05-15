Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Кишечная палочка и сальмонелла: что обнаружило Роскачество в пельменях

Ирина Егорова
10:01 15.05.2020
Чтобы обезопасить себя от возможного отравления, при приготовлении пельменей необходимо варить их не менее 10 минут.
Кишечная палочка и сальмонелла: что обнаружило Роскачество в пельменях
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

В пельменях семи торговых марок во всей продукции обнаружена кишечная палочка, сказано в сообщении Роскачества.

«Если по результатам прошлогодних испытаний из семи исследованных (марок. - Прим. ред.) сейчас рейтинг обнулился только у одной из-за обнаруженных в продукте антибиотиков и превышения по количеству микроорганизмов, то сейчас нарушения были выявлены во всех семи», - сказано в пресс-релизе. 

Во всех товарах эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку, а в одной из торговых марок - еще и палочки сальмонеллы. Также были выявлены несоответствия заявленной в маркировке информации - в реальности оказалось меньше белка, чем было указано на упаковке.

В ведомстве посоветовали при приготовлении пельменей варить их не менее 10 минут, чтобы обезопасить себя от возможного отравления.

Ранее Роскачество нашло в нескольких торговых марках картофельных и свекольных чипсов опасные вещества, такие как кадмий и мышьяк. Однако ни в одном из образцов эксперты не выявили бактерии группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, дрожжей и плесени.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.05.2020, 17:33
Попова: рост числа заражений COVID-19 в России остановлен
Дата15.05.2020, 08:00
Минобороны завершило строительство многофункционального медицинского центра на Камчатке
Дата15.05.2020, 01:03
«К новым рубежам»: Трусова рассказала о переходе в академию Плющенко
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:23 Армия
Видео
Земля дрожит под ногами: кадры работы российских взрывников
10:03 В стране и мире
В Москве вылечились от коронавируса еще 1 235 пациентов
10:01 В стране и мире
Кишечная палочка и сальмонелла: что обнаружило Роскачество в пельменях
09:50 В стране и мире
Видео
Эксперт рассказал, как обезопасить себя от «банковских» мошенников
09:16 Армия
Видео
В Хабаровске завершили строительство многофункционального медцентра
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
COVID-19 и спорт: врач объяснил опасность бега при заболевании коронавирусом
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
«Пробивной» полет: момент падения машины в Фонтанку попал на видео
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Яркая вспышка и столб черного дыма: авиакатастрофа попала на видео
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.