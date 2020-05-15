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Эксперт рассказал, как обезопасить себя от «банковских» мошенников

Ирина Егорова
09:50 15.05.2020
В 90% процентах случаев подобные звонки относятся к возможному мошенничеству.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Андрей Аркуша, Global Look Press

Эксперт по банковской безопасности рассказал, как обезопасить себя от обмана мошенников, которые в условиях пандемии коронавируса придумывают все новые и новые схемы хищения денег с банковских карт, онлайн-банков и т. д. Если вам поступил звонок якобы из банка, первым делом следует прекратить контакт, посоветовал «Звезде» председатель Комитета по банковской безопасности Ассоциации Российских банков Александр Велигур.

«Если кто-то звонит вам от имени банка, заранее и всегда относитесь к этому как к возможному мошенничеству», - сказал он.

После того, как вы повесили трубку, следует самостоятельно позвонить в банк, чтобы звонок исходил от вас, подчеркнул специалист.

«Связывайтесь с банком и выясняйте все обстоятельства. В 90% случаев это будет мошенничество. Крайне опасно, когда вам предлагают что-то открыть на телефоне или скачать, тем самым вы открываете ворота к себе неизвестно кому. Может быть, я перестраховываюсь, но в этом случае не надо никого слушать. Самостоятельно связывайтесь с банком и выясняйте, от кого поступал звонок и зачем», - заявил Велигур.

В период пандемии коронавируса появилось множество новых схем мошенничества. Например, злоумышленники наживаются на цифровых пропусках, которые предлагают оформить, предлагают купить маски якобы с отсеивающими фильтрами или очистители воздуха, которые могут избавить от микробов, или получить выплаты, связанные с коронавирусом. Также на фоне потери работы многих россиян появились обманы с кредитными историями. Также злоумышленники используют удаленный доступ для пользования клиентским онлайн-банком, через который они могут оформить кредит, снять или перевести деньги, изменить личные данные с целью перепродажи.

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