Власти Москвы купили крупнейшего в РФ производителя масок

Власти Москвы купили крупнейшего производителя медицинских масок в России ООО «Компания инновационных технологий» (КИТ), Ее стоимость оценивается в полтора миллиарда рублей. Покупка состоялась еще в марте, когда власти поняли, что город столкнется с дефицитом медицинских изделий.

«В марте мы приобрели производство, которое было развернуто на территории Технополиса "Москва"», - заявил заммэра столицы Владимир Ефимов.

КИТ производит около трети масок в стране, а с января производство этих средств защиты увеличилось более чем в два раза — до миллиона штук в сутки. Планируется удвоить выпуск продукции - производить в день порядка четырех миллионов масок, передают «Известия».

На фоне развития эпидемии в нашей стране сначала был отмечен рост цен на маски, а потом они стали дефицитным товаром почти во всех регионах РФ. Сейчас маски можно купить в метро, автомате, также в наличии они появились в аптеках и супермаркетах. Это связано с тем, что во многих субъектах действует масочный режим, согласно которому нельзя появляться в общественных местах без двух элементов защиты - маски или респиратора и перчаток. В Минпромторге ранее заявляли, что магазины даже имеют право не обслуживать покупателей без масок на кассе.

Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года и сейчас охватила почти все страны. По данным на 14 мая, количество зараженных в России с начала распространения эпидемии в стране составляет 252 тысячи пациентов.