Врач назвал главные способы попадания коронавируса в организм человека

Врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев рассказал «Звезде» как коронавирус попадает в организм человека. Есть всего два пути попадания инфекции - воздушно-капельный и контактный. Варианты полового пути попадания, гематогенного, то есть через кровь, пищевого, являются заблуждением, заявил он.

«Даже если мы говорим про воздушно-капельный путь поражения, то мы делим два понятия, Воздушный путь попадания - там размер частиц будет меньше 5 микрометров. И током воздуха мы выдыхаем его из себя и он попадает к нам в организм. Если размер частиц больше пяти микрометров, то как раз с чиханием, или когда человек кашлянул, частица попадет в полость носа, глотку или глаз, главное, на слизистую оболочку», - объяснил специалист.

По его словам, также инфекция может попасть через контакт.

«Когда мы потрогали дверную ручку, поручень в общественном транспорте, нажимаем кнопки в банкомате, трогаем товары в магазине или аптеке, а после этого мы почесали нос, потерли глаз - инфекция попала на слизистую», - рассказал Зайцев.

Вот почему, по мнению врача, важно следить за своими руками, пользоваться перчатками и другими средствами защиты, а также дистанцироваться от других людей, которые могут заразить.

Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года и сейчас охватила почти все страны. По данным на 14 мая, количество зараженных в России с начала распространения эпидемии в стране составляет 252 тысячи пациентов.