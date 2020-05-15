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Правительству предложили ввести новое пособие во время пандемии

Ирина Егорова
08:06 15.05.2020
Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день
Правительству предложили ввести новое пособие во время пандемии
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press

Правительству предложено ввести специальное пособие, предназначенное для покупки масок и перчаток в период пандемии коронавируса. Так как во многих регионах страны введен масочный и перчаточный режим, а также штрафы за игнорирование новых правил, но далеко не у всех есть деньги на приобретение средств индивидуальной защиты, считает глава Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец.

«Его размер должен рассчитываться с учетом средней стоимости средств защиты в каждом регионе из расчета минимум одна маска в день. Предполагается, что пособие должно выплачиваться ежемесячно до окончания пандемии», - передает RT

Другим вариантом, по мнению Волынец, может стать бесплатная выдача масок и перчаток.

Обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах, транспорте, на улицах, в магазинах и аптеках было введено в Москве и Подмосковье с 12 мая. Это связано с тем, что столичный регион постепенно начал возвращаться к привычной жизни, сотрудники сферы промышленности и строительства уже вышли на работу, и, чтобы не допустить дальнейшее распространение инфекции и удержать уже достигнутые результаты, власти ввели данные правила. 

Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года и сейчас охватила почти все страны. По данным на 14 мая, количество зараженных в России с начала распространения эпидемии в нашей стране составляет 252 тысячи пациентов.

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