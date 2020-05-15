Свидетели подтвердили показания против красноярского бизнесмена Быкова

Свидетели во время очной ставки с арестованным красноярским бизнесменом и политиком Анатолием Быковым подтвердили свои показания против него. Они были проведены в ходе следственных действий - свидетели Татаренков, Бакуров и еще один подтвердили все свои ранее данные показания против бизнесмена.

По данным следствия, в 1994 году Анатолий Быков входил в одну из преступных группировок. Шальные бандитские деньги, застолья - уголовная романтика, ставшая одним из символов целого десятилетия. Но после покушения на свою жизнь Быков заподозрил двух своих сообщников - Кирилла Войтенко и Александра Наумова. Согласно тенденциям середины 90-х оба подельника были заказаны. За совершение этого преступления предприниматель был задержан 7 мая.

Предполагается, что Татаренковзанимался организацией убийства, а Бакуров и Чучков обстреляли Наумова и Войтенко из автомата и пистолета, передает РИА Новости.

Защита Быкова направила в суд апелляционную жалобу на арест. Сам задержанный считает, что дело против него организовали местные власти и правоохранители «в сговоре с людьми, которые осуждены на длительные сроки».

Быков был задержан 7 мая. В его домах в Красноярске и Крыму прошли обыски. Ранее бизнесмен уже был судим. В 2000 году он был обвинен в покушении на убийство криминального авторитета.