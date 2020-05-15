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Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян

Ирина Егорова
07:13 15.05.2020
Пользователю звонит якобы сотрудник банка, сообщает о совершении подозрительного платежа, просит пользователя установить на мобильное устройство приложение, через которое мошенник получает удаленный доступ к онлайн-банку.
Мошенники нашли новый способ доступа к онлайн-банкам россиян
© Фото: pixabay.com

На фоне самоизоляции россиян мошенниками был придуман новый способ хищение денег с онлайн-банков клиентов. Пользователю поступает звонок от якобы сотрудника банка, который просит установить на смартфон программу удаленного доступа, через которую, мошенники легко выполняют различные операции с чужой банковской карты.

«Мы зафиксировали новую схему. При проведении такой атаки пользователь полагает, что ему звонит сотрудник банка и сообщает о попытке взлома аккаунта. Далее клиенту предлагается установить на мобильное устройство приложение, которое позволит получить удаленный доступ к его устройству. Часто звонящий говорит клиенту, что необходимо установить "специальный антивирус" или скачать программу для удаленной помощи», - уточнила менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова.

С помощью удаленного доступа мошенникам доступна любая информация об учетной записи пользователя, а также возможность выполнять любые операции: переводить, снимать деньги, изменять личную информацию с целью перепродажи, а также оставлять заявки на кредиты.

«В 48% случаев мошенник с легкостью получает доступ к устройству пользователя», - рассказала она.

Для специалиста было удивлением, что пользователи так легко верят в «сказки» мошенников, ведь такой набор действий занимает от 10 до 30 минут времени у пользователя, передает РИА Новости. 

В период пандемии коронавируса появились множество новых схем мошенничества. Например, злоумышленники наживаются на цифровых пропусках, которые предлагают оформить, предлагают купить маски якобы с отсеивающими фильтрами или очистители воздуха, которые могут избавить от микробов или получить выплаты, связанные с коронавирусом. Также на фоне потери работы многих россиян появились обманы с кредитными историями. 

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