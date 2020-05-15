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В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу

Ирина Егорова
07:50 15.05.2020
Прага в 1945 году была спасена от гибели и разрушения прежде всего героической Красной Армией, а также благодаря самопожертвованию советских солдат, заявил первый зампредседателя палаты депутатов парламента.
В Чехии осудили снос памятника маршалу Коневу
© Фото: Cihla Radek, CTK, Globallookpress

В Чехии раскритиковали действия главы района Прага-6, где был снесен памятник советскому маршалу Коневу и потребовали вернуть статую на прежнее место. «Отвратительным и циничным» назвал данный инцидент газете «Красная звезда» первый заместитель председателя палаты депутатов парламента, член Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) Войтех Филип.

Он напомнил, что Прага в 1945 году был спасен от гибели и разрушения прежде всего героической Красной Армией, а также благодаря самопожертвованию советских солдат.

По его словам, руководство КПЧМ и лично президент Милош Земан осуждают данный поступок и требуют исправить ситуацию.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника Коневу по статье «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». Как подчеркнули в СКР, подобными циничными действиями муниципальные власти Праги грубо нарушили взятые на себя Чехией обязательства в рамках двусторонних договоренностей с Россией. 

Третьего апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник легендарному советскому маршалу. Как заявил староста района Ондржей Коларж, монумент будет передан в Музей истории. 

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