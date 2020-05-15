Симоньян сравнила системы здравоохранения США и России

На примере подходов к лечению коронавирусной инфекции главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян сравнила здравоохранение России и США.

По ее словам, в США в разы меньше врачей на душу населения и коечных мест.

«Американцам рекомендовано оставаться дома, к специалистам обращаются уже в крайнем случае. У нас иная позиция. Мы говорим: "Обращайтесь к врачам, сразу вызывайте скорую"», - сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Также она отметила, что медицина в США больше нацелена на богатых людей, а не на массовую часть жителей, российская - рассчитана на все население.

«Коечный фонд на 30% свободен. Пора осознать, что мы живем не только не хуже, а во многих аспектах лучше, чем там», - добавила Симоньян.

Всего в мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, заражено почти четыре с половиной миллиона человек. Пандемия коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце прошлого года и сейчас охватила почти все страны. США находятся на первом месте по числу заболевших коронавирусом - около полутора миллиона человек заражено COVID-19. В России - 252 тысячи пациентов имеют положительный анализ на инфекцию.