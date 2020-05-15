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Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины просят посольство России помочь вернуться из США

Ирина Егорова
06:29 15.05.2020
Накануне из Нью-Йорка в Москву рейсом «Аэрофлота» вернулись граждане России, в том числе 10 школьников, которые проходили обучение по обмену.
Граждане Белоруссии, Казахстана и Украины просят посольство России помочь вернуться из США
© Фото: pixabay.com

Российское посольство в США получает просьбы в содействии в выезде из США в РФ от белорусов, казахстанцев и украинцев, сообщил посол РФ в США Анатолий Антонов.

Также поступает много сообщений от россиян относительно организации вывозного рейса из Майами (штат Флорида).

Антонов сообщил, что в четверг, 14 мая из Нью-Йорка в Москву вылетел рейс «Аэрофлота» с 369 гражданами на борту.

«Такой загрузки самолета мы раньше не видели, и это своеобразный рекорд для нас», - сказано в сообщении дипмиссии в Facebook

Среди пассажиров были 40 человек из так называемого гуманитарного списка, составленного дипломатами.

«В его состав вошли соотечественники, находящиеся в сложной жизненной ситуации, проходившие в США лечение и реабилитацию, имеющие инвалидность, пожилые люди», - уточнил Антонов.

В составе этого рейса вылетели и 10 российских школьников, которые проходили в США обучение.

Теперь необходимо, чтобы все пассажиры вернулись в 24 региона, домой, с соблюдением всех правил и процедур, уточнил Антонов.

Напомним, что 27 марта из-за пандемии COVID-19 РФ прекратила регулярное и чартерное сообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные, гуманитарные, почтовые и санитарные рейсы На фоне распространения коронавируса в период с 20 марта по 6 мая в Россию вернулись более 177,3 тысячи граждан. 

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