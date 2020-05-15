Эксперт оценил возможность отмены в школах общих перемен

Одной из рекомендаций, выпущенных Роспотребнадзором для школ на фоне пандемии COVID-19 в стране, является отмена в них общих перемен. Насколько осуществима данная мера, рассказал социальный психолог Алексей Рощин.

«Это такое благо-пожелание, которое, конечно, на самом деле неосуществимо в современной школе», - высказал свое мнение специалист.

Эксперт объяснил, что выполнение данной рекомендации повлечет за собой трудности в формировании расписания и усложнение работы самих классов. Он отметил, что даже если внедрение этого изменения инициируют, оно будет «саботироваться на уровне школ».

«Школы нынче и так работают на грани», - сказал Рощин, добавив, что образовательные классы сейчас переполнены.

Специалист указал, что происходящее в настоящее время продемонстрировало актуальные проблемы современных школ. При действительном желании минимизировать опасность заражений в них – и коронавирусом, и иными инфекциями – необходимо, по мнению эксперта, не экспериментировать с переменами, а заняться реальными изменениями и «разукрупнять классы».