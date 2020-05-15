Дерматолог рассказала, как долго можно носить защитные перчатки

Одноразовые защитные перчатки следует носить не более двух часов, обработав руки перед надеванием в целях гигиены и после снятия, чтобы не допустить повреждения кожи. Сохранить кожу и не высушить ее поможет использование увлажняющего и питающего крема. А тканевые перчатки пригодны для носки на протяжении всего дня.

Такие советы дала врач-дерматовенеролог Московского центра дерматовенерологии и косметологии Марина Горностаева.

Специалист указала, что в процессе обработки рук перед надеванием перчаток не стоит спешить.

«Перчатки надевают только после полного высыхания антисептика на коже рук», - цитируют ее РИА Новости.

Горностаева отметила, что зуд и раздражение из-за взаимодействия кожи с антисептиком обуславливаются обезвоживанием кожи.

Эксперт также подчеркнула, что проводить эти процедуры по дезинфекции и увлажнению кожи рук необходимо независимо от того, из какого материала выполнены одноразовые перчатки.

Ранее эксперты указывали, что лучшую защиту от вирусов обеспечат латексные перчатки, подходящие по размеру.