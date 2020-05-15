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Пандемия диктует условия: как в Сирии борются с распространением коронавируса

Светлана Головина
Максим Гриценко
05:21 15.05.2020
На данный момент в республике организован процесс по производству защитных масок и антисептиков.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Для противостояния коронавирусу в Сирийской Арабской Республике организовали масштабное производство защитных медицинских масок и антисептиков.

Фабрику по пошиву женских платьев за один день смогли перепрофилировать на производство масок. На данный момент на ней работают 80 сотрудников.

«Сначала я хотел заняться благотворительностью. Купил за свой счет три тысячи масок и пошел раздавать в один неблагополучный район. Увидел, что маски продаются по 700 и 800 фунтов, а качество у них - так себе. Я понял, что мы можем делать и лучше, и дешевле. А мои рабочие были только рады, что не надо сидеть дома, а можно заработать. А еще половину продукта мы просто раздаем бесплатно в неблагополучных районах, где у людей нет денег на маски», - рассказал «Звезде» директор швейной фабрики Джамиль Баракед.

В переводе на российские деньги одна маска стоит около пяти рублей. Однако такая небольшая цена совсем не говорит о том, что в Сирии не возникает проблем в условиях пандемии.

Важную роль играют также и боевые действия, и неподконтрольные территории, на которых не оказывают медицинскую помощь, и санкции Запада.

Ввоз большинства товаров, в том числе и антисептиков, в страну запрещен. Но власти стараются держать контроль над ситуацией.

Директор завода по производству антисептиков Ибрагим Алотб сообщил, что производственное помещение небольшое, но здесь изготавливают антисептик самый популярный по продажам в Сирии.

«Вы знаете, после этого события - COVID-19 - спрос увеличивается. И увеличивался быстро, как взрыв. Естественно, увеличивается спрос, увеличивается и производство», - отметил он.

Это еще один из примеров, когда на предприятии поменяли профиль производства. Еще несколько месяцев назад здесь изготавливали шампуни и моющие средства, а теперь антисептики.

Помимо этого в планах запустить новую автоматическую линию - конвейер позволит увеличить объем вдвое.

Активно включились в Сирии в профилактику пандемии волонтеры.

Студенты дежурят на основных перекрестках трасс и при въезде в города на медицинских постах. Они помогают измерять температуру, обрабатывают спецраствором автомобили.

«Работаем добровольно и абсолютно бесплатно. Городские власти выдали нам костюмы, средства защиты, и дезинфицирующее средство. Мы работаем на въездах в город с семи утра до часа дня, а затем нам на смену приходит другая группа волонтеров которая работает до самого вечера», - поделился  волонтер Абдургафур Зияд.

По последним данным, на территории САР менее 50 инфицированных коронавирусом. Комендантский час, профилактика и другие действия правительства в борьбе с пандемией приносят эффективный результат.

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