Российские ученые открыли в природе два новых минерала

Специалисты из СПГУ в ходе исследований в вузе обнаружили в природе два новых минерала - в вулкане Плоский Толбачик на Камчатке. Найти арсмирандит и леманнит до этого момента не удавалось, и в научной среде бытовало мнение, что они могут быть лишь синтезированы лабораторно.

Сообщение об открытии опубликовала в четверг пресс-служба Санкт-Петербургского государственного университета.

Минералы, содержащие в своем составе частицы кислорода и металла, сформировались из вулканических газов. По виду они, согласно указанным учеными данным, похожи друг на друга и представляют изумрудного цвета кристаллы.

Сделанная находка заставила изменить существующие представления о мобильности ряда элементов в природе. Такое открытие поможет при создании новых материалов и окажет влияние на изучение переноса металлов в геологических системах.