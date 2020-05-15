Отправка техники и военнослужащих ВС РФ из Италии в Россию: видео

«Звезда» публикует кадры отправки российских военных специалистов и техники из Италии в Россию при помощи самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ.

На кадрах видно, как колонна специальной военной техники из состава сводного отряда Минобороны России сначала выдвигается в Верону из Бергамо. По прибытии на аэродром Виллафранка первым делом осуществляется погрузка техники, после чего на борт Ил-76 поднимаются военнослужащие в защитных масках.

Всего с 8 мая двенадцатью рейсами с аэродрома Виллафранка в Российскую Федерацию были доставлены более 80 военнослужащих и свыше 20 единиц специальной военной техники.

Переброска военных специалистов и техники сводного отряда Минобороны России из Италии на Родину после выполнения задач гуманитарной миссии осуществляется в плановом порядке.