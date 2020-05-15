Огненный закат заворожил жителей Москвы и Подмосковья
Необычное явление можно было наблюдать вечером 14 мая.
© Фото: _p_o_l_i_n_a_r_i_a_, Instagram,
В четверг вечером, 14 мая, жители Москвы и Московской области стали свидетелями очень красивого огненного заката. Кадры необычного явления интернет-пользователи опубликовали в Сети.
На фотографиях хорошо видно, что на линии горизонта и выше небо освещено красно-оранжевым цветом, которое перебивают серо-фиолетовые облака.
По мнению некоторых пользователей, увиденное похоже на фрагмент из мистического фильма или сказки.