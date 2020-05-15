Медведи попытались стереть видео своего «танца» в лесу

Дирекция национального парка «Земля леопарда» опубликовала необычное видео с охраняемой территории, на котором запечатлено целое семейство бурых медведей.

Попавшие в объектив одной из множества фотоловушек медведица с двумя детенышами исполняли свой обычный «танец», служащий для того, чтобы оставить свой запах на деревьях, тем самым обозначая территорию.

В какой-то момент внимание хищников неожиданно привлекла сама камера. Исследуя необычный для леса предмет звери несколько раз ударили по нему лапой. На кадрах их знакомство с техникой выглядело комично – казалось, будто медведи пытаются избавиться от назойливой съемки и стереть видео.

Несмотря на то, что техника оказалась в неопытных лапах, оборудование сломано не было. После падения камеры продолжили съемку и поймали множество незапланированных ракурсов, включая достаточно интересные и полезные.