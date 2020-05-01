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Роспотребнадзор рассказал, как вернуть купленные в интернете лекарства

Анна Берестовая
05:40 01.05.2020
Закон, предоставляющий возможность покупки и продажи препаратов онлайн был недавно принят Госдумой.
Роспотребнадзор рассказал, как вернуть купленные в интернете лекарства
© Фото: МДМА

Лекарственные препараты, приобретенные через интернет, можно вернуть в случае, если они оказались ненадлежащего качества или если указанная о них информация не соответствовала действительности.

При поступлении запроса от потребителя в аптеке должны представить сертификат или копию декларации, говорящие о соответствии лекарства. Об этом сообщает Роспотребнадзор на своем сайте.

В ведомстве уточнили, тем не менее, что понять, что товар оказался некачественным со стороны потребителя достаточно трудно. Такие выводы обычно следуют после экспертной оценки.

Специалисты также напомнили, что лекарствами не считаются биологически-активные добавки к еде, а следовательно, ими нельзя вылечить заболевание.

Ранее Госдума РФ одобрила введение возможности онлайн покупки-продажи лекарственных средств. Согласно принятому закону в период ЧС в интернете можно приобретать даже препараты по рецепту.

Накануне президент Владимир Путин сообщил, что в последнее время в стране резко выросли темпы производства лекарственных средств и защитной медицинской продукции.

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