На стройке в Москве обнаружили снаряд времен Великой Отечественной
На место неожиданной находки сразу же вызвали саперов.
© Фото: Минобороны РФ
В северо-западной части Москвы, в районе Покровское-Стрешнево, был случайно обнаружен на строительной площадке снаряд времен Великой Отечественной войны.
Кусочек артиллерийского наследия прошлого оказался скрыт близи третьего дома на столичной улице Большая Набережная. Такую информацию представляет Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на сообщение источника в правоохранительных органах.
На территорию, где был найден боеприпас, тут же вызвали саперов, занявшихся обезвреживанием снаряда.