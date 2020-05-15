Врач рассказал, каким пациентам назначают плазму при лечении коронавируса

Переливание плазмы крови, в которой содержатся антитела к коронавирусу, в основном назначают пациентам с выраженной недостаточностью иммунного ответа на инфекцию. Об этом рассказал главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы, руководитель консультативной трансфузиологической бригады 52-й городской клинической больницы Андрей Буланов.

По его словам, ухудшений у реципиентов после переливания плазмы не отмечалось.

Также никаких осложнений не было замечено и у доноров, пишет РИА Новости.

Сдать плазму крови может любой выздоровевший от коронавирусной инфекции, предварительно обратившись на горячую линию по номеру +7 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.

По данным оперштаба, всего на территории страны заражены 252 245 человек, выздоровели - 53 530, скончались - 2 305.