В Черногории прошли мирные протесты городов из-за задержания епископа

В городах Черногории в четверг прошли мирные протестные акции, связанные с фактом задержания правоохранительными органами епископа Иоанникия и семи священников Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви.

Причиной задержание стало проведение ими собрания христианских верующих для празднования дня святого Василия Острожского во вторник.

Для противодействия протестующим на крупных митингах применялись светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В ходе беспорядков были задержаны более 60 человек. Часть протестующих, среди которых также были и несовершеннолетние, пострадали. Кроме этого, ранены были 26 полицейских.

Крупнейшие протесты прошли в Никшиче и Плевле. По сообщению портала издания Vijesti, в Плевле митингующие не проявляли агрессии, а лишь скандировали лозунги и дарили сотрудникам полиции розы.

Акции протеста в других черногорских городах также носили мирный характер.