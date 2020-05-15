Бесплатная раздача игры GTA V обрушила крупнейший онлайн-магазин
Специалисты компании уже занимаются решением проблемы.
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На сервере онлайн-магазина Еpic Games Store произошел сбой из-за резкого роста трафика, который возник после того как игра Grand Theft Auto (GTA) V временно стала бесплатной.
«Мы знаем, что в это время пользователи могут столкнуться с увеличением временем загрузки, ошибкой 500 или сбоем при запуске», - говорится в сообщении представители компании в Сети.
Отмечается, что специалисты уже занимаются решением проблемы.
Компьютерная игра в жанре приключенческого экшена с открытым миром GTA V была разработана компанией Rockstar North. Версии для игровых консолей были выпущены в 2013 году, для Windows - в 2015.