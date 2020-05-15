Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе YouTube

Интернет-видеохостинг YouTube начал работать со сбоями. На некорректное функционирование сервиса стали жаловаться пользователи по всему миру - , в том числе из России.

Такие данные следуют из статистики портала Downdetector, занимающегося мониторингом онлайн-ресурсов.

Наиболее заметны неполадки в работе видеохостинга оказались для жителей США, Великобритании, Германии и Японии.

Среди россиян больше всего прочувствовали изменения в функционировании YouTube в Москве и Санкт-Петербурге.

Более 60% всех жалоб (61%) относились к проблемам при воспроизводстве видео, 37% интернет-пользователей жаловались на функционирование сайта и 1% отметили, что у них не получается войти в учетную запись.