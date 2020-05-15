Названы продукты для укрепления иммунитета

Помочь иммунной системе справиться с потенциальными угрозами сможет употребление свежей зелени, раннего редиса и клубники, сезон которых начинается с середины этого месяца. Такие рекомендации дает главный внештатный диетолог московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Зелень содержит в себе множество витаминов, включая витамины С, А и Е, а также клетчатку и минералы. Подобное сочетание веществ укрепляет защиту организма от вирусов и помогает в регуляции липидного обмена.

Также диетолог отметила, что витамином С богаты ягоды клубники (суточная норма в 150 граммах). Кроме того, в них присутствует магний, цинк калий, витамин B9 и фолиевая кислота.

«Клубника обладает относительно низкой калорийностью — на 100 граммов ягод приходится всего 30 килокалорий», - цитирует Стародубову Агентство городских новостей «Москва».

Несмотря на пользу и вкусовые качества продукта эксперт рекомендовала не увлекаться клубникой, так как она легко может спровоцировать аллергию.