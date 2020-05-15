В МГУ прокомментировали санкции Украины против вуза

В Московском государственном университете объяснили, что санкции против вуза, введенные украинскими властями, не отразятся на возможности получения высшего образования в МГУ гражданами из этой страны.

«Практически никак не скажутся санкции», - указали в пресс-службе МГУ.

В столичном университете объяснили, что уже обучающихся студентов продолжат учить, а абитуриентов будут принимать согласно общим правилам.

Как отметили в МГУ, научное взаимодействие с украинскими коллегами уже какое-то время держится на низком уровне.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций сроком на три года, затрагивающих ряд культурных и научных учреждений России.