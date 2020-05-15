В Москве за сутки умерли 74 пациента с коронавирусной инфекцией

За последние сутки в столице скончались 74 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией и установленной пневмонией.

В Оперативном штабе по борьбе с COVID-19 напоминают, что любые симптомы острой респираторной вирусной инфекции должны послужить сигналом для того, чтобы остаться дома и вызвать медицинского специалиста.

В подобных случаях даже кажущиеся минимальными риски могут поставить в опасность здоровье и жизнь самого человека и окружающих. Заменять квалифицированную помощь самолечением, по указаниям Оперштаба, ни в коем случае нельзя.

Кроме этого, как отмечают власти, гражданам необходимо обратить внимание соблюдение масочного режима и не появляться без маски в общественных местах.