В России малому бизнесу спишут налоги за II квартал из-за корнавируса

До 1 июня необходимо обеспечить списание подлежащих начислению за второй квартал налогов, авансовых платежей по налогам (за исключением НДС) и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды малому и среднему бизнесу, которые пострадали из-за пандемии коронавируса. Данное поручение правительству России сделал Владимир Путин.

Уточняется, что в данном случае речь идет о списании таких платежей индивидуальным предпринимателям (ИП) и налогоплательщикам, а также социально ориентированным некоммерческим организациям.

Помимо этого правительству поручено обеспечить предоставление ИП права на уменьшение суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2020 год на величину одного МРОТ, говорится на сайте Кремля.

Также глава государства поручил обеспечить предоставление физическим лицам, зарегистрированным в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход, единовременной выплаты из федерального бюджета в размере одного МРОТ на уплату в 2020 году этого налога, а также возврат таким налогоплательщикам сумм указанного налога, уплаченных за налоговые периоды 2019 года.

Данный перечень поручений был утвержден по итогам совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в России.