Уничтожен на месте: в Тобольском районе нашли снаряд времен Гражданской войны
Утилизацию боеприпаса провели специалисты инженерно-технического отделения Росгвардии.
© Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Тюменской области
Недалеко от деревни Ушаково в Тобольском районе был обнаружен покрытый коррозией боеприпас времен Гражданской войны. Об этом сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии России по региону.
Отмечается, что уникальная находка была обнаружена на земельном участке в ходе проведения пахотных работ сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии.
«Оперативно прибывшие специалисты ОМОН идентифицировали подозрительную находку, как боевой артиллерийский снаряд времен гражданской войны со следами сильной коррозии», - говорится в заявлении на сайте ведомства.
Боеприпас был уничтожен на месте обнаружения.