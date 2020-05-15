Уничтожен на месте: в Тобольском районе нашли снаряд времен Гражданской войны

Недалеко от деревни Ушаково в Тобольском районе был обнаружен покрытый коррозией боеприпас времен Гражданской войны. Об этом сообщили в Федеральной службе войск национальной гвардии России по региону.

Отмечается, что уникальная находка была обнаружена на земельном участке в ходе проведения пахотных работ сотрудниками инженерно-технического отделения ОМОН Управления Росгвардии.

«Оперативно прибывшие специалисты ОМОН идентифицировали подозрительную находку, как боевой артиллерийский снаряд времен гражданской войны со следами сильной коррозии», - говорится в заявлении на сайте ведомства.

Боеприпас был уничтожен на месте обнаружения.