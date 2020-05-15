По факту невыплат медикам будут сразу же возбуждать уголовные дела

Руководители подразделений Следственного комитета займутся подробной проверкой в связи с невыплатами надбавок, положенных врачам, которые задействованы в работе с COVID-19. Такое поручение дал своим подчиненным в регионах глава СК Александр Бастрыкин.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, от сотрудников ожидается максимальная оперативность и моментальное возбуждение уголовных дел по факту нарушений. Значительное внимание будет уделено правовой стороне вопроса.

«В ряде субъектов уже проводятся процессуальные проверки о полных или частичных невыплатах», - цитирует «Интерфакс» Петренко.

Проверки уже были инициированы в некоторых регионах страны в связи с обращениями медиков и подъему обсуждения в СМИ. Итоги будут представлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Президент страны Владимир Путин ранее указал, что все доплаты медицинским работникам должны быть осуществлены не позднее 15 мая.