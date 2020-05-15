Путин поручил обеспечить законодательно выплаты семьям с детьми

Глава РФ Владимир Путин поручил Кабмину внести изменения в законодательство для осуществления выплат для семей с детьми. Об этом сообщает пресс-служба Кремля по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.

Так, до 1 июня правительство должно внести изменения, необходимые для повышения минимального размера ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 тыс 751 рубля.

Это коснется лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Также президент поручил до 25 мая внести изменения в законодательства для осуществления ежемесячных выплат семьям с детьми до трех лет независимо от наличия у них права на меры господдержки.

Соответствующие изменения должны дать возможность с 1 июня текущего года получить выплату в размере 10 тысяч рублей всем семьям с детьми от 3 до 1 лет.

Глава государства также поручил до 25 мая решить вопрос о выплатах в размере 10 тысяч рублей на детей до 16 лет через портал государственных услуг и отделения ПФР.