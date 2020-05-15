В ДНР сообщили об обстреле окраин Донецка со стороны Украины

В самопровозглашенной Донецкой народной республике сообщили, что в пятницу, 15 мая, украинские силовики открыли огонь по окраине Донецка.

«В результате обстрела зафиксированы повреждения рынка "Октябрьский" и многоквартирных жилых домов в Куйбышевском районе», — рассказал представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По его словам, обстрел начался в 18:55 мск. Огонь велся со стороны населенного пункта Пески. В ходе обстрела применялись минометы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы.

Ранее в контактной группе по Донбассу заявили о необходимости ужесточения режима прекращения огня. По словам российского представителя в группе Бориса Грызлова, Киев поощряет обстрел гражданских объектов со стороны ВСУ.