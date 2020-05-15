Путин поручил сегодня же перечислить премии медикам, борющимся с COVID-19

Президент России Владимир Путин поручил главам регионов сегодня же обеспечить выплату федеральной доплаты за апрель медикам, борющимся с коронавирусом. Данное поручение по окончании совещания, касающегося санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, появилось на сайте Кремля.

«Обеспечить выплату федеральной доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам здравоохранения, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за апрель 2020 года», - указано в тексте документа главы государства.

Члены правительства РФ и руководители субъектов России также должны вести мониторинг и контролировать процесс перечисление федеральной доплаты медикам, работающим с новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, отметил глава России, следует оптимизировать контрольно-надзорные мероприятия в отношении медицинских организаций, которые оказывают помощь инфицированным COVID-19.

Доклад по данным поручениям должен быть представлен до 20 мая. Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ.