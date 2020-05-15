Российские военные провели патрулирование в Алеппо

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. В том числе продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 года.

Российская военная полиция провела патрулирование по нескольким маршрутам, таким как: Аджами – Зуб-Альбин – северо-восточная окраина Мембидж – Телль-Ясти – Хирбет-Эль-Хисан – Авшария – Кубаб-Бейния – Курд-Тахтани – Бозгекли – Мешерфет-Эль-Буайр – Делиафар – Халед-Эль-Хиджан – Маисра – Аджами; Аджами – Маисра – Халед-Эль-Хиджан – Делиафар – Хирбет-Нафах – Швайхет-Хазнави – южная окраина Мембидж – Хабджадин – Канат-Эль-Гара – Окузкую – Тук-Эль-Халиль – Макта-Эль-Хаджар-Эс-Сегира – Абу-Мендиль – Абу-Эль-Кахф – Тлейла – Мешерфа – Эль-Хутта – Аджами в провинции Алеппо.

Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту: аэродром Камишлия – Телль-Эш-Шур-Гарби – Тель-Тамр – Мабрук – Бтейман – Алия – Телль-Эш-Шур-Гарби – аэродром Камишлия.

По словам руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирала Олега Журавлева, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2 420 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 4 021,4 тонны. Медицинскими специалистами Министерства обороны Российской Федерации помощь оказана 132 874 жителям Сирии.