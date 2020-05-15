В Москве стартует бесплатное массовое тестирование на антитела к коронавирусу

В пятницу, 15 мая, в Москве начнется бесплатное массовое тестирование жителей города на наличие в крови антител к коронавирусной инфекции. Такую информацию представил глава столицы Сергей Собянин на своем официальном сайте.

«Правительство Москвы установило автоматические анализаторы крови», - сообщил мэр.

Собянин отметил, что по актуальным прогнозам к концу мая мощность столичной системы тестирований методом иммуноферментного анализа превысит 200 тысяч проверок в сутки. Такие цифры дают возможность инициировать старт широкой бесплатной программы скрининга уже сегодня. Данная программа является беспрецедентной по своим масштабам.

Отбирать граждан для сдачи анализов будут случайно в соответствии с принятой закономерностью. Приглашение пройти тестирования разошлют избранным жителям Москвы на почту или с помощью СМС.

Ранее мэр столицы отметил, что уже через одну-две недели действующие в Москве ограничительные меры могут быть сняты.