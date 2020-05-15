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ВОЗ: в мире число инфицированных COVID-19 выросло почти на 78 тысяч

Светлана Головина
02:13 15.05.2020
Общее количество летальных исходов превысило 294 тысячи.
ВОЗ: в мире число инфицированных COVID-19 выросло почти на 78 тысяч
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

За последние сутки число зараженных коронавирусом нового типа увеличилось почти на 78 тысяч человек. Об этом заявили во Всемирной Организации здравоохранения.

Согласно последним данным статистики, общее число инфицированных приблизилось к 4,25 миллионам.

Число подтвержденных летальных исходов  увеличилось более чем на 6 тысяч и превысило отметку 294 тысяч.

Лидером по количеству инфицированных в мире остаются Соединенные Штаты - 1 340 098 человек.

  

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