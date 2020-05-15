ВОЗ: в мире число инфицированных COVID-19 выросло почти на 78 тысяч

За последние сутки число зараженных коронавирусом нового типа увеличилось почти на 78 тысяч человек. Об этом заявили во Всемирной Организации здравоохранения.

Согласно последним данным статистики, общее число инфицированных приблизилось к 4,25 миллионам.

Число подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 6 тысяч и превысило отметку 294 тысяч.

Лидером по количеству инфицированных в мире остаются Соединенные Штаты - 1 340 098 человек.