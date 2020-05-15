«Пока без штрафов»: Воробьев назвал недопустимым игнорирование «масочного режима»

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил мнение, что появление в общественных местах без маски недопустимо.

«Я думаю, что такое игнорирование ("масочного режима" — прим. ред.) должно быть недопустимо в нашем обществе, где-то это нужно делать уговорами, а где-то наказывать. Пока мы без штрафов», — сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что пока не изобретено лекарство от коронавируса, угроза всегда будет сохраняться.

Ранее губернатор Подмосковья заявил, что все жалобы медработников, не получивших положенные за работу с коронавирусом выплаты, будут направлены на федеральный уровень. Он отметил, что регион получил на осуществление выплат 650 миллионов рублей из федерального бюджета, еще миллиард рублей добавили из бюджета Московской области.