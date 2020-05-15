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Рентгенолог: эффект «матового стекла» на снимках КТ еще не означает наличие у пациента COVID-19

Валентина Пескова
21:56 15.05.2020
Специалист пояснила, что эффект «матового стекла» на легких означает только степень снижения прозрачности легочной ткани.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Эффект «матового стекла» на легких, который наблюдается на снимках КТ у некоторых больных коронавирусом, описан рентгенологами не в связи с коронавирусом. Как объяснила «Звезде» специалист по компьютерной томографии Оксана Крючкова, данный эффект означает лишь степень выраженности снижения прозрачности легочной ткани.

«Одним из основных признаков коронавирусной пневмонии является эффект "матового стекла", который сохраняется в сосудах. Это повышение плотности сосудов легочной ткани, при котором сохраняется видимость бронхов в зоне изменений. "Матовое стекло" - это не что иное, как альвеолярное повреждение легочной ткани, связанной с кровоизлиянием  в легочную ткань из-за нарушения проницаемости сосудов. После чего легкое должно как-то отреагировать и сорганизоваться», - пояснила врач-рентгенолог.

Та самая «мутность» возникает, когда в альвеолах собирается какая-то жидкость. Однако это совершенно не обязательно связано с COVID-19. Это может быть, например, пропотевание на фоне сердечной недостаточности. В случае с коронавирусом можно установить его наличие и возможную угрозу жизни пациента можно только через пять дней, если данные пораженные очаги увеличатся в размере.

Специалист отметила, что самым главным, что следует запомнить, что по рентгеновскому снимку компьютерной томографии (КТ) медики могут дать только оценку вероятности наличия вируса пневмонии, которая обусловлена COVID-19. А вот сказать однозначно, присутствует ли в организме заболевшего коронавирус, невоможно.

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