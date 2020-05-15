Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Минобороны объявили о завершении гуманитарной операции в Италии

Кирилл Васин
22:00 15.05.2020
По прибытии в пункты постоянной дислокации, личный состав будет находиться в составе мобильного резерва в готовности в любую минуту выполнить задачи по предназначению.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В пятницу, 15 мая, завершилась длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Самолетом Ил-76 ВКС России на аэродром Чкаловский в Подмосковье из Италии доставлена последняя группа военнослужащих и специальная военная техника сводного отряда Минобороны.

Начиная с 22 марта на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре самолетами военно-транспортной авиации ВКС России было переброшено около 100 российских военных специалистов, имеющих опыт борьбы с эпидемиями, вызванными опасными инфекциями.

В состав группы входили опытные специалисты-эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи, терапевты с уникальным оборудованием и техникой, позволяющей в кратчайшие сроки выявлять возбудителей опасных инфекционных заболеваний, а также врачебные бригады с медицинским оборудованием для оказания квалифицированной помощи инфицированным COVID-19 пациентам.

Для эффективной работы в Италию был доставлен передовой мобильный комплекс анализа и диагностики, который обеспечивал работу специалистов на местности, лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальное медицинское оборудование.

В течение проведения всей операции работой российских военных специалистов в Италии руководил генерал-майор Сергей Кикоть, являющийся ведущим специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки в сложных эпидемиологических условиях.

Более пятидесяти дней выполняли свою работу военные медики, ведущие ученые научно-исследовательского центра Минобороны России, эксперты в области вирусологии, организации и проведения специальной обработки и других противоэпидемиологических мероприятий.

Российские военные медики привлекались для лечения больных в наиболее пострадавших от COVID-19 населенных пунктах итальянской области Ломбардия. В полевом госпитале Бергамо, приспособленном для лечения инфицированных, российские военные медики создали терапевтическое отделение и отделение интенсивной терапии, имущество которого после окончания операции передали итальянским коллегам.

В состав восьми российских врачебно-сестринских бригад, работа которых была организована круглосуточно в три смены, входили врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурили российские переводчики, которые помогали в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

С начала функционирования полевого госпиталя в Бергамо с 6 апреля по 7 мая российские военные медики приняли на лечение 115 пациентов, из которых 76 выздоровели и были выписаны из госпиталя.

Российская специальная военная техника и расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций подразделений РХБ защиты были задействованы в проведении на территории страны противоэпидемических мероприятий, санитарной обработки и дезинфекции объектов здравоохранения, городской инфраструктуры и транспортных средств.

Всего за время работы в Италии специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа. Обработано свыше 120 зданий и сооружений, около 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 500 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В ходе работы российские военнослужащие получили колоссальный опыт в вопросах развертывания сил и средств в очагах борьбы с эпидемиями, эксплуатации специального оборудования, которое еще никогда не использовалось в таком интенсивном режиме, контроля здоровья личного состава.

На новом уровне отработана координация действий российских военных специалистов с военнослужащими иностранных армий, выработанные схемы позволят в будущем, если сложится какая-то сложная эпидемиологическая ситуация, взаимодействовать быстрее и слаженнее.

По прибытии в пункты постоянной дислокации, личный состав приступит к обслуживанию техники, пополнению запасов материальных средств и будет находиться в составе мобильного резерва в готовности в любую минуту выполнить задачи по предназначению, отметили в Минобороны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.05.2020, 21:45
Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на наличие COVID-19
Дата15.05.2020, 19:11
Ил-76 с последней группой российских военных вернулся из Италии
Дата15.05.2020, 13:33
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:37 В стране и мире
Российские военные провели патрулирование в Алеппо
22:07 В стране и мире
Путин поручил обеспечить законодательно выплаты семьям с детьми
22:00 В стране и мире
Видео
В Минобороны объявили о завершении гуманитарной операции в Италии
21:56 В стране и мире
«Пока без штрафов»: Воробьев назвал недопустимым игнорирование «масочного режима»
21:56 В стране и мире
Видео
Рентгенолог: эффект «матового стекла» на снимках КТ еще не означает наличие у пациента COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врач рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
СМИ: ульяновские чиновники устроили отдых с шашлыками на турбазе во время самоизоляции
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.