В Минобороны объявили о завершении гуманитарной операции в Италии

В пятницу, 15 мая, завершилась длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Италии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Самолетом Ил-76 ВКС России на аэродром Чкаловский в Подмосковье из Италии доставлена последняя группа военнослужащих и специальная военная техника сводного отряда Минобороны.

Начиная с 22 марта на авиабазу ВВС Италии Пратика-ди-Маре самолетами военно-транспортной авиации ВКС России было переброшено около 100 российских военных специалистов, имеющих опыт борьбы с эпидемиями, вызванными опасными инфекциями.

В состав группы входили опытные специалисты-эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи, терапевты с уникальным оборудованием и техникой, позволяющей в кратчайшие сроки выявлять возбудителей опасных инфекционных заболеваний, а также врачебные бригады с медицинским оборудованием для оказания квалифицированной помощи инфицированным COVID-19 пациентам.

Для эффективной работы в Италию был доставлен передовой мобильный комплекс анализа и диагностики, который обеспечивал работу специалистов на местности, лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальное медицинское оборудование.

В течение проведения всей операции работой российских военных специалистов в Италии руководил генерал-майор Сергей Кикоть, являющийся ведущим специалистом в области применения новейших образцов систем специальной обработки в сложных эпидемиологических условиях.

Более пятидесяти дней выполняли свою работу военные медики, ведущие ученые научно-исследовательского центра Минобороны России, эксперты в области вирусологии, организации и проведения специальной обработки и других противоэпидемиологических мероприятий.

Российские военные медики привлекались для лечения больных в наиболее пострадавших от COVID-19 населенных пунктах итальянской области Ломбардия. В полевом госпитале Бергамо, приспособленном для лечения инфицированных, российские военные медики создали терапевтическое отделение и отделение интенсивной терапии, имущество которого после окончания операции передали итальянским коллегам.

В состав восьми российских врачебно-сестринских бригад, работа которых была организована круглосуточно в три смены, входили врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи, а также медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурили российские переводчики, которые помогали в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

С начала функционирования полевого госпиталя в Бергамо с 6 апреля по 7 мая российские военные медики приняли на лечение 115 пациентов, из которых 76 выздоровели и были выписаны из госпиталя.

Российская специальная военная техника и расчеты мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции и авторазливочных станций подразделений РХБ защиты были задействованы в проведении на территории страны противоэпидемических мероприятий, санитарной обработки и дезинфекции объектов здравоохранения, городской инфраструктуры и транспортных средств.

Всего за время работы в Италии специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешиа. Обработано свыше 120 зданий и сооружений, около 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 500 тысяч квадратных метров дорог с твердым покрытием.

В ходе работы российские военнослужащие получили колоссальный опыт в вопросах развертывания сил и средств в очагах борьбы с эпидемиями, эксплуатации специального оборудования, которое еще никогда не использовалось в таком интенсивном режиме, контроля здоровья личного состава.

На новом уровне отработана координация действий российских военных специалистов с военнослужащими иностранных армий, выработанные схемы позволят в будущем, если сложится какая-то сложная эпидемиологическая ситуация, взаимодействовать быстрее и слаженнее.

По прибытии в пункты постоянной дислокации, личный состав приступит к обслуживанию техники, пополнению запасов материальных средств и будет находиться в составе мобильного резерва в готовности в любую минуту выполнить задачи по предназначению, отметили в Минобороны.