Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на наличие COVID-19

Валентина Пескова
21:45 15.05.2020
Текст полного поручения президента Российской Федерации, данных по окончании совещания с членами правительства РФ, опубликован на официальном сайте Кремля.
Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на наличие COVID-19
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подготовил новый перечень поручений по итогам совещания, связанного с санитарно-эпидемиологической обстановкой в России, сложившейся по причине эпидемии COVID-19.

Одним из главных заданий главы государства для членов правительства РФ и руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов государства является поручение нарастить объем тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции.

Президент также отметил важность принятия мер по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медицинских организаций, задействованных в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и порядка представления отчетности этими организациями.

Владимир Путин дал поручение сохранить режим самоизоляции во всех регионах страны для лиц, старше 65 лет, а также граждан, у которых есть хронические заболевания. Главы регионов совместно с членами правительства должны обеспечить контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии ограничительных мер, которые должны предотвратить распространение инфекции COVID-19.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата15.05.2020, 21:45
Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на наличие COVID-19
Дата15.05.2020, 19:11
Ил-76 с последней группой российских военных вернулся из Италии
Дата15.05.2020, 13:33
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня
Дата13.05.2020, 15:10
Борисов: программа финансового оздоровления ОАК утверждена
Дата13.05.2020, 18:00
Незаметный и смертоносный: история подвигов диверсанта-«призрака» Ивана Просяного
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:37 В стране и мире
Российские военные провели патрулирование в Алеппо
22:07 В стране и мире
Путин поручил обеспечить законодательно выплаты семьям с детьми
22:00 В стране и мире
Видео
В Минобороны объявили о завершении гуманитарной операции в Италии
21:56 В стране и мире
«Пока без штрафов»: Воробьев назвал недопустимым игнорирование «масочного режима»
21:56 В стране и мире
Видео
Рентгенолог: эффект «матового стекла» на снимках КТ еще не означает наличие у пациента COVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Врач рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
У больных коронавирусом обнаружили аномальные изменения в организме
Видео
Сражение с неизвестностью: названа новая версия исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике
Видео
СМИ: ульяновские чиновники устроили отдых с шашлыками на турбазе во время самоизоляции
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.