Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на наличие COVID-19

Президент РФ Владимир Путин подготовил новый перечень поручений по итогам совещания, связанного с санитарно-эпидемиологической обстановкой в России, сложившейся по причине эпидемии COVID-19.

Одним из главных заданий главы государства для членов правительства РФ и руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов государства является поручение нарастить объем тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции.

Президент также отметил важность принятия мер по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медицинских организаций, задействованных в оказании медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и порядка представления отчетности этими организациями.

Владимир Путин дал поручение сохранить режим самоизоляции во всех регионах страны для лиц, старше 65 лет, а также граждан, у которых есть хронические заболевания. Главы регионов совместно с членами правительства должны обеспечить контроль за соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном снятии ограничительных мер, которые должны предотвратить распространение инфекции COVID-19.