Путин поручил Кабмину рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке граждан

Президент России Владимир Путин по итогам состоявшегося 11 мая совещания по вопросам, связанным с санитарно-эпидемиологической обстановкой в Российской Федерации, поручил правительству страны рассмотреть вопрос об оказании регионам страны финансовой помощи в поддержке граждан.

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопрос об оказании субъектам Российской Федерации дополнительной финансовой поддержки в целях финансирования мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин, доклад по исполнению поручения ожидается до 25 мая.

Также Путин поручил, среди прочего, внести до 1 июня изменения в законы о специальных доплатах соцработникам и повышении пособия по уходу за ребенком, а также осуществлять мониторинг выплаты доплат медикам, работающим с коронавирусом.